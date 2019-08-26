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26.08.2019 12:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске оштрафовали водителя автобуса за выпавших пассажиров

Текст: Екатерина Дементьева

Красноярского водителя, по вине которого из маршрутного автобуса выпали три пассажира, оштрафовали на 500 рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, в отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.23 части 1 КоАП (Нарушение правил перевозки пассажиров).

Фото: ГИБДД по Московской области
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Кроме того, сотрудники ГИБДД провели беседу с руководителем автотранспортного предприятия.

Как уточняет ведомственная пресс-служба, если от пассажиров поступят жалобы на полученные при падении травмы, на предприятии пройдут внеплановые проверки.

Напомним, накануне в Красноярске водитель на маршруте № 63 отъехал от остановки с открытыми дверями. В результате на тротуар упали женщина с ребенком и мужчина. Съемка видеорегистратора, на которую попало ДТП, быстро разошлась по социальным сетям. Автоинспекторы установили личность водителя и вызвали его вместе с руководителем транспортного предприятия, для дачи объяснения.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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