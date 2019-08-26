В Красноярске оштрафовали водителя автобуса за выпавших пассажиров

Красноярского водителя, по вине которого из маршрутного автобуса выпали три пассажира, оштрафовали на 500 рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, в отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.23 части 1 КоАП (Нарушение правил перевозки пассажиров).

Кроме того, сотрудники ГИБДД провели беседу с руководителем автотранспортного предприятия.

Как уточняет ведомственная пресс-служба, если от пассажиров поступят жалобы на полученные при падении травмы, на предприятии пройдут внеплановые проверки.

Напомним, накануне в Красноярске водитель на маршруте № 63 отъехал от остановки с открытыми дверями. В результате на тротуар упали женщина с ребенком и мужчина. Съемка видеорегистратора, на которую попало ДТП, быстро разошлась по социальным сетям. Автоинспекторы установили личность водителя и вызвали его вместе с руководителем транспортного предприятия, для дачи объяснения.