В Дагестане обнаружили около 200 фальшивых пенсионеров и инвалидов

Прокуратура Дагестана в ходе специальной проверки выявила около 200 лжепенсионеров и лжеинвалидов, которые регулярно получали государственные выплаты. По данным РИА Новости, в регионе по этому факту начата проверка, в том числе должностных лиц Пенсионного и ряда аффелированных фондов.

Как сообщили сотрудники прокуратуры, среди нарушителей есть те, кто "добавил" себе возраст до пенсионного, а также оформившие "липовые" инвалидности. Накануне "Российская газета" писала об одном таком случае - замглавы села в Левашинском районе, который к своим 30 годам "приписал" еще 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Сначала он получил в управлении ФМС паспорт с ложными сведениями о дате своего рождения, а потом с этим документом оформил пенсию в районном отделении Пенсионного фонда. Известно, что у него была поддельная трудовая книжка, - якобы с 1985-го по 1996 годы он работал в местном колхозе. В итоге нечистый на руку мужчина больше года получал пенсию, успев обмануть государство на 155 тысяч рублей.

Теперь ему инкриминируют мошенничество, а должностных лиц ОПФР и ОУФМС по Левашинскому району обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и служебных подлогах. Если вина подозреваемых подтвердится, им грозят серьезные тюремные сроки.

Стоит добавить, что крупнейшая антикоррупционная проверка проходит в Дагестане с января 2019 года. На скамье подсудимых или под следствием оказались уже десятки чиновников, в том числе весьма высокого ранга. В рамках спецрасследования возбуждено несколько сотен уголовных дел.