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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы города России, где можно найти самые дешевые отели

Текст: Александр Гавриленко
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Самые бюджетные отели этим летом можно найти в Ростове-на-Дону, Самаре и в Красной Поляне. Результаты собственного исследования опубликовали накануне Aviasales.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Самое выгодное предложение в Ростове - двухместный номер за 765 рублей в сутки. В основном услугами такого отеля пользуются туристы, которые едут на своих авто из Москвы и Санкт-Петербурга к морю. От Ростова до черноморского побережья всего чуть больше 300 километров, однако после целого дня в пути действительно лучше отдохнуть.

На втором месте - гостиница из Самары, где размещение обойдется уже в 1026 рублей. Приятный бонус - вы можете вселиться сюда со своим домашним питомцем без дополнительной оплаты.

На третьем месте оказался уютный отель в Красной Поляне - 1100 рублей в сутки за номер. Пользователи довольны, что гостиница расположена в 15 минутах езды от ключевых подъемников и трасс горнолыжного курорта. Далее идут отели Волгограда, Воронежа, Минеральных вод, Уфы и других российских городов.

По словам экспертов, ЧМ по футболу-2018 помог провести ремонт в исторических центрах многих городов, и это положительно сказалось на объеме внутреннего туризма. Однако летом самыми популярными направлениями все равно остаются побережье Краснодарского края и Крыма, а также Москва.

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