В Крыму заявили о сознательном затягивании дела о скифском золоте

Суд в Амстердаме специально затягивает дело по возвращению коллекции скифского золота. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

- Суд может вынести окончательное решение либо в конце 2019-го, либо в начале 2020 года. Но пока мы видим со стороны суда желание процесс затянуть и не принимать каких-либо решений, - сообщил РИА Новости Молохов.

По его мнению, суд оказался заложником непростой политической ситуации.

Как сообщалось ранее, Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о возвращении коллекции скифского золота.

Напомним, что артефакты из коллекции были вывезены с полуострова на выставку "Крым: золото и секреты Черного моря" в археологический музей Алларда Пирсона при Университете Амстердама в 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией. С тех пор стороны не могут решить, кому возвращать артефакты - Крыму или Украине.