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16.07.2019 13:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Крыму назвали взвешенным решение суда Амстердама о скифском золоте

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Крыму прокомментировали решение Апелляционного суда Амстердама, отложившего вынесение вердикта по делу о возвращении коллекции скифского золота музеям полуострова. Как заявил "РГ" директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, крымчане были готовы к любому решению суда, но принятое сегодня является взвешенным, и музеи полуострова вполне устраивает.

Суд в Амстердаме отложил окончательное решение по скифскому золоту

- Сегодняшнее решение суда показывает, что это очень сложный вопрос, - пояснил Андрей Мальгин. - И в современной международной практике оборота культурных ценностей подобных прецедентов нет. Это действительно сложная проблема, и мы понимаем все сложности, с которыми столкнулось голландское правосудие. Мы готовы в дальнейшем предоставить любые документы, подтверждающие крымское происхождение вывезенных культурных ценностей и наше право собственности на эти экспонаты. Надеемся, что дальнейшее изучение ситуации с этой коллекцией приведет к единственно возможному решению - о принадлежности коллекции крымским музеям.

В суде адвокаты, представляющие интересы четырех крымских музеев доказывали, что Музей Алларда Пирсона нарушил свои договорные обязательства о своевременном возврате экспонатов в крымские музеи. И этот отказ - недопустимый и противоречащий международной практике межмузейного сотрудничества шаг. В то же время не может не радовать, что в сегодняшнем решении Апелляционный суд не принял политическое решение в пользу Украины.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото

- Решение отложено, и мы рады, что суд так тщательно и скрупулезно подходит к решению этого вопроса, - резюмировал Мальгин.

Напомним, сегодняшним решением суд Амстердама отложил вынесение вердикта в связи с тем, что требуется дополнительная информация относительно прав собственности. Также в решении говорится, что "Музей Алларда Пирсона может удерживать крымское золото до тех пор, пока в суде не будет принято окончательное решение по этому делу. "В дальнейшем суд продолжит рассмотрение дела. Окончательное постановление может ожидаться через 6-9 месяцев", - говорится в документе.

Справка "РГ"

Артефакты из коллекции скифского золота были вывезены из крымских музеев на выставку "Крым: золото и секреты Черного моря" в археологический музей Алларда Пирсона при Университете Амстердама в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. С тех пор стороны не могут решить, кому возвращать артефакты. Крымские музеи, которым принадлежат 2111 артефактов из коллекции, подали иск в ноябре 2014 года в отношении Университета Амстердама.

14 декабря 2016 года суд Амстердама вынес решение по делу в пользу Украины. В январе 2017-го крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Украина считает коллекцию своей собственностью и требует вернуть ее в Киев. Но в этом случае крымские музеи утратят части своих коллекций.

Культура Арт Музеи и памятники Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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