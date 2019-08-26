В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса

Организаторы фестиваля "Стенограффия" и художник Покрас Лампас решили убрать крест из красно-черного изображения с фрагментами "Манифеста" Казимира Малевича в Екатеринбурге. "В связи с решением художника можно утверждать, что креста на площади Первой пятилетки не будет", - сообщается по итогам прошедшей сегодня пресс-конференции.

Напомним, изображение супрематистского креста стало самой масштабной работой на фестивале: размер композиции - около 6 600 квадратных метров, 20 человек трудились над ее созданием три дня. Появление объекта на площади было согласовано с властями. Спустя несколько дней работа художника попала в информационную повестку дня после того, как коммунальщики едва не закатали часть ее в асфальт.

Работы были остановлены, а сам Покрас Лампас (настоящее имя - Арсений Пыженков) пообещал приехать в Екатеринбург и восстановить изображение. Однако накануне православные активисты высказались против реконструкции креста.

Сегодня в администрации Орджоникидзевского района встретились организаторы фестиваля, глава района, его жители и представители православного сообщества.

"Все участники встречи выслушаны, и в ходе дискуссии было сформулировано предложение: скорректировать форму работы. Организаторы фестиваля и Покрас Лампас относятся с уважением к мнению жителей района и открыты к диалогу, - говорят представители "Стенограффии". - Арт-объект не был призван оскорбить чувство верующих, ему не придавалось религиозное значение. Формально, в работе изображена игра геометрических форм и современная каллиграфия".