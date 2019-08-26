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26.08.2019 21:56
Рубрика: Спорт

Российская теннисистка Касаткина завершила выступление на US Open

Текст: Максим Домчев
Первая ракетка России Дарья Касаткина завершила выступление на Открытом чемпионате США, проиграв в стартовом матче. Во второй круг вышли Екатерина Александрова и Маргарита Гаспарян.
Фото: Jerry Lai-USA TODAY Sports Фото: Jerry Lai-USA TODAY Sports
Фото: Jerry Lai-USA TODAY Sports

В стартовом матче US Open Касаткина встречалась с 16-й ракеткой соревнований Йоханной Конте из Великобритании. Россиянка, для которой нынешний сезон складывается не слишком удачно, и на этот раз не показала лучшую игру. Первый сет россиянка проиграла вчистую - 1:6. Во второй партии дела у Касаткиной вроде бы пошли более успешно. Она выиграла 6:4, однако в решающий момент снова на корте доминировала британка - 6:2.

Фото: Мартин Сидоряк/РИА Новости
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Куда удачнее стартовала на кортах Нью-Йорка вторая ракетка России Екатерина Александрова. На старте турнира она переиграла многоопытную австралийку Саманту Стосур - 6:1, 6:3. Во втором круге она сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Викторией Голубич и китаянкой Чжан Шуай, которая пройдет позднее в понедельник.

Добилась победы и Маргарита Гаспарян. Она в упорной борьбе переиграла австралийку Присциллу Хон - 7:6 (7:4), 6:4. В следующем круге Гаспарян сыграет с обидчицей Дарьи Касаткиной британкой Йоханной Контой.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"
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