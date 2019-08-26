Российская теннисистка Касаткина завершила выступление на US Open

В стартовом матче US Open Касаткина встречалась с 16-й ракеткой соревнований Йоханной Конте из Великобритании. Россиянка, для которой нынешний сезон складывается не слишком удачно, и на этот раз не показала лучшую игру. Первый сет россиянка проиграла вчистую - 1:6. Во второй партии дела у Касаткиной вроде бы пошли более успешно. Она выиграла 6:4, однако в решающий момент снова на корте доминировала британка - 6:2.

Куда удачнее стартовала на кортах Нью-Йорка вторая ракетка России Екатерина Александрова. На старте турнира она переиграла многоопытную австралийку Саманту Стосур - 6:1, 6:3. Во втором круге она сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Викторией Голубич и китаянкой Чжан Шуай, которая пройдет позднее в понедельник.

Добилась победы и Маргарита Гаспарян. Она в упорной борьбе переиграла австралийку Присциллу Хон - 7:6 (7:4), 6:4. В следующем круге Гаспарян сыграет с обидчицей Дарьи Касаткиной британкой Йоханной Контой.