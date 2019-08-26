"Спартак" и "Брагу" рассудит итальянец

Арбитром ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой" станет итальянец Давид Масса.

Ассистентами 38-летнего Массы будут его соотечественники Фабио Прети и Стэфано Алассио, резервным арбитром назначен Фабрицио Паскуа.

Московский "Спартак" примет "Брагу" в четверг. "Красно-белые" для продолжения борьбы в турнире должны побеждать соперника с разницей в два и более гола. В первой встрече подопечные Олега Кононова уступили с минимальным счетом 0:1.

Масса уже дважды работал на матчах с участием российских клубов. В 2018 году в рамках группового раунда Лиги чемпионов он обслуживал матч "Порту" - "Локомотив", завершившийся победой португальцев 4:1. В том же сезоне Масса работал на матче 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" - "Байер" - 0:0.