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Рубрика: В мире

Того отозвало признание независимости Косово

Того стало пятнадцатым государством, отозвавшим признание самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Нота была направлена 28 июня, на Видовдан", - заявил политик в эфире телеканал Pink, пишет РИА Новости.

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В конце июля стало известно, что Центральноафриканская республика отозвала признание, став 14-м государством. В этом списке также Палау, Мадагаскар, Соломоновы острова, Коморские острова, Доминика, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа - Новая Гвинея, Лесото и Гренада.

Ранее Дачич заявлял, что в случае снижения числа стран, признающих независимость Косова до 96, провозглашенное образование не сможет войти ни в одну международную организацию. В октябре в Чили состоится очередная попытка Приштины вступить в Интерпол.

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