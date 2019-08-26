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26.08.2019 04:42
Рубрика: В мире

Токийская биржа открылась сильным падением

Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.

Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
Трамп накинул еще 5 процентов на вводимые против Китая пошлины

Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник утром снизился на 2,5 процента по сравнению с показателями пятницы. Падение коснулось акций практически всех отраслей, но самое заметное отмечено среди ценных бумаг, имеющих отношение к транспорту, нефтяной и угольной сферам.

Тем временем президент Дональд Трамп заявил, что США и Япония "очень скоро" подпишут торговое соглашение, после чего Страна восходящего солнца должна будет снизить пошлины на ввозимые из Соединенных Штатов говядину и свинину.

В свою очередь американская сторона отложит повышение тарифов на поставляемые в страну японские автомобили.

Трамп не намерен вводить режим ЧП с Китаем
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