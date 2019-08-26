Трамп и Абэ выразили заинтересованность в приглашении России на саммит G7

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразили заинтересованность в приглашении России на саммиты "большой семерки". Об этом они заявили на пресс-конференции по итогам прошедшего во французском Биаррице саммита G7.

По словам Трампа, он пригласил бы российского лидера Владимира Путина на следующую встречу на высоком уровне, которая пройдет в США, несмотря на несогласие ряда членов этого объединения с возрождением формата G8. "Я, безусловно, пригласил бы его вне зависимости от того, сможет ли он приехать", - заявил Трамп, добавив, что его не волнует политическая сторона этого вопроса. По его мнению, возвращение РФ в G8 хорошо скажется на мировой безопасности и мировой экономике.

Премьер Японии не был столь категоричен. "Лидеры стран, несущих огромную ответственность, ведут серьезный диалог и пытаются выработать пути решения для различных международных проблем. Вот что такое саммит G7. И для этого необходимо конструктивное вовлечение России", - отметил Абэ. По его словам, он хотел бы продолжить дискуссию, направленную на возобновление диалога между G7 и Россией.

Идею приглашения РФ на саммит 2020 года озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако это предложение разделило участников встречи в Биаррице. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

Подводя итоги, Макрон отметил, что лидеры так и не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. По его словам, "для приглашения нового члена необходимо единогласное решение". "Приглашение за стол переговоров - это решение приглашающей страны. Но переход от формата G7 к формату G8 должен быть поддержан единогласно", - подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия никогда не поднимала вопрос о возобновлении формата "восьмерки". "Ни разу за все эти годы мы не только не затрагивали инициативно тему "восьмерки" в контактах с кем бы то ни было, но и, откровенно говоря, вообще не имели ее в виду, когда мы выстраивали свои внешнеполитические планы", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства. По его словам, ситуация с момента, когда Россия была членом клуба, изменилась, и сегодня все основные экономические и политические вопросы решаются в "Группе двадцати".