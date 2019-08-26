Трамп: Китай потерял 3 миллиона рабочих мест в торговой войне с США

В результате торговой войны с Вашингтоном Китай потерял 3 миллиона рабочих мест. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время саммита G7 в Биаррице.

"Китай потерял три миллиона рабочих мест за короткий период времени. Многие компании покинули Китай. Скоро будет гораздо больше", - цитирует американского лидера CBS News.

В то же время Трамп заявил, что у КНР нет выбора, кроме как заключить сделку с США. "Китай очень хочет договориться о торговле… Думаю, у них нет другого выбора, кроме как договориться", - отметил президент, добавив, что Китай "очень страдает" от введенных США пошлин.

Ранее сегодня он сообщил, что представители правительства КНР связались с американскими переговорщиками и выразили готовность к продолжению консультаций. "Мы возвращаемся к диалогу. Они понимают, что это верный шаг. Это очень позитивное для всего мира развитие событий", - отметил Трамп.

Однако МИД КНР не подтвердил эту информацию. Официальный представитель ведомства Гэн Шуан отметил, что МИД не располагает данными о переговорах по телефону. В то же время он выразил уверенность, что торговые разногласия между США и КНР должны быть устранены путем диалога. Дипломат ожидает, что Вашингтон вернется на правильный путь и "обеспечит создание благоприятных условий для консультаций, основанных на взаимном уважении".

Пекин же продолжит отстаивать свои интересы, несмотря на угрозу увеличения торговых тарифов. В пятницу Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10 процентов, как было запланировано, а на 15. Кроме того, с 1 октября повышение тарифов на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов составит не 25, а 30 процентов.

Решение Трампа последовало за сообщением о том, что Пекин введет дополнительные пошлины на ввоз американских товаров общим объемом 75 миллиардов долларов в год. "Принято решение ввести дополнительные пошлины в 10 процентов и 5 процентов на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов", - проинформировали на прошлой неделе в комитете по тарифам Госсовета КНР. Дополнительные пошлины затронут 5 078 товарных позиций и вступят в силу 1 сентября и 15 декабря.