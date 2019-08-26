Трамп назвал американо-южнокорейские учения "бесполезной тратой денег"

Американский президент Дональд Трамп сделал очередные заявления, которые огорошили южнокорейцев. Он назвал совместные военные маневры США и Республики Корея (РК) "абсолютно бесполезной тратой денег", подчеркнув, что не видит в них необходимости для Вашингтона. Интересно, что в своем неприятии учений Трамп фактически поддержал Ким Чен Ына, чем окончательно запутал южан. В адрес Северной Кореи и ее лидера Ким Чен Ына несмотря на недавние ракетные запуски КНДР у Трампа наоборот нашлись добрые слова. Он сказал, что отношения с Кимом у него по-прежнему хорошие и он готов с ним встретиться еще раз.

Парадоксальная ситуация сложилась в отношениях Вашингтона, Сеула и Пхеньяна. Буквально совсем недавно высокопоставленные чиновники США и Южной Кореи убеждали друг друга, что их альянс "нерушим" и "крепок как железобетон", как Дональд Трамп сделал заявления, которые заставили многих в Сеуле вздрогнуть и усомниться в искренности предыдущих слов.

Комментируя недавно прошедшие совместные американо-южнокорейские военные учения, Трамп сказал, что в них на самом деле нет необходимости и вообще все это - выбрасывание денег на ветер. "Я это уже говорил всем людям в моем окружении. Я сказал, что я не вмешиваюсь в них (в учения - прим. "РГ"), потому что думаю, что они (Южная Корея - прим. "РГ") их считают необходимыми. Если они так думают, то могут продолжать их. Но с моей точки зрения, все это - абсолютно бесполезная трата денег", - заявил Трамп недавно в ходе встречи лидеров G7. Далее он резюмировал следующим образом свое отношение к совместным учениям: "Я думаю, что эти маневры не нужны, если говорить честно".

Далее выяснилось, что Трамп по сути поддержал Ким Чен Ына в неприятии маневров Южной Кореи и США. "На прошлой неделе я получил от него (от Ким Чен Ына - прим. "РГ") очень милое письмо. Мы переговорили. Ему не понравилось то, что Южная Корея проводит "военные игры", как он их назвал. Я тоже, кстати, думаю, что эти учения не особо нужны, если вы хотите знать правду", - заявил он.

Отметим, что схожие по сути высказывания Трамп делал уже неоднократно, считая, что расходы на проведение этих учений должны брать на себя южнокорейцы. Кроме того, как считает нынешний президент США, Сеул должен платить больше за пребывание на своей территории военного контингента Соединенных Штатов численностью 28 500 человек. По логике Трампа, США защищают Южную Корею от возможной угрозы со стороны КНДР, а потому Сеул, уже давно являясь небедной страной, должен платить за защиту.

Интересно, что одновременно у президента Соединенных Штатов нашлись хорошие слова в адрес Ким Чен Ына и Северной Кореи в целом, что еще больше озадачило южнокорейцев. Хотя КНДР в последнее время произвела целую серию запусков ракет малой дальности, Трамп сказал, что все это не является нарушением предыдущих договоренностей. "Я не особо рад, но опять же - это не является нарушением наших договоренностей"…

В отношении Кима Трамп сказал, что у него с ним продолжают оставаться хорошие личные отношения.