Новости

Лавров: Действия Сирии в Хан-Шейхуне не нарушают астанинские договоренности 13:14
Lada оказалась самым популярным автомобилем на Украине 13:14
Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября 13:00
Минск: В МИД обсуждены перспективы расширения сотрудничества с РФ 13:00
СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Находке 12:55
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании 12:55
МИД КНР не подтвердил заявление Трампа о телефонном разговоре по торговле 12:47
Юный нижегородский гонщик взял бронзу на "Супермото" 12:45
Disney эффектно представил свой стриминговый сервис 12:43
В каких городах России строят самые маленькие и самые большие однушки 12:41
В Санкт-Петербургской киностудии открыли военный киномузей 12:39
Банк России спрогнозировал рост реальной зарплаты 12:37
Роскомнадзор заблокировал сайт, продававший липовые полисы "Зеленая карта" 12:36
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке 12:23
"Почта России" начала строительство логистического центра в Новосибирске 12:16
В Уфе следком начал проверку удара током ребенка в парке 12:15
На Тамани нашли два уникальных античных семейных захоронения 12:12
В Красноярске оштрафовали водителя автобуса за выпавших пассажиров 12:04
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке 11:56
Трамп назвал американо-южнокорейские учения "бесполезной тратой денег" 11:45
В Приморье за незаконный промысел задержали 150 иностранцев 11:44
Петербуржцы поделились фотографиями гало 11:42
В Тюмени прошли соревнования по роллер-спорту среди "особых" детей 11:37
Обстоятельства смерти роженицы проверит минздрав Ставрополья 11:34
Перенесшего инфаркт Петра Мамонова готовят к операции 11:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
26.08.2019 11:45
Рубрика: В мире

Трамп назвал американо-южнокорейские учения "бесполезной тратой денег"

Текст: Олег Кирьянов
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Американский президент Дональд Трамп сделал очередные заявления, которые огорошили южнокорейцев. Он назвал совместные военные маневры США и Республики Корея (РК) "абсолютно бесполезной тратой денег", подчеркнув, что не видит в них необходимости для Вашингтона. Интересно, что в своем неприятии учений Трамп фактически поддержал Ким Чен Ына, чем окончательно запутал южан. В адрес Северной Кореи и ее лидера Ким Чен Ына несмотря на недавние ракетные запуски КНДР у Трампа наоборот нашлись добрые слова. Он сказал, что отношения с Кимом у него по-прежнему хорошие и он готов с ним встретиться еще раз.

Фото: Олег Кирьянов
Южная Корея начала учения в районе спорных с Японией островов

Парадоксальная ситуация сложилась в отношениях Вашингтона, Сеула и Пхеньяна. Буквально совсем недавно высокопоставленные чиновники США и Южной Кореи убеждали друг друга, что их альянс "нерушим" и "крепок как железобетон", как Дональд Трамп сделал заявления, которые заставили многих в Сеуле вздрогнуть и усомниться в искренности предыдущих слов.

Комментируя недавно прошедшие совместные американо-южнокорейские военные учения, Трамп сказал, что в них на самом деле нет необходимости и вообще все это - выбрасывание денег на ветер. "Я это уже говорил всем людям в моем окружении. Я сказал, что я не вмешиваюсь в них (в учения - прим. "РГ"), потому что думаю, что они (Южная Корея - прим. "РГ") их считают необходимыми. Если они так думают, то могут продолжать их. Но с моей точки зрения, все это - абсолютно бесполезная трата денег", - заявил Трамп недавно в ходе встречи лидеров G7. Далее он резюмировал следующим образом свое отношение к совместным учениям: "Я думаю, что эти маневры не нужны, если говорить честно".

Далее выяснилось, что Трамп по сути поддержал Ким Чен Ына в неприятии маневров Южной Кореи и США. "На прошлой неделе я получил от него (от Ким Чен Ына - прим. "РГ") очень милое письмо. Мы переговорили. Ему не понравилось то, что Южная Корея проводит "военные игры", как он их назвал. Я тоже, кстати, думаю, что эти учения не особо нужны, если вы хотите знать правду", - заявил он.

В Северной Корее прошло испытание новой сверхкрупной ракеты

Отметим, что схожие по сути высказывания Трамп делал уже неоднократно, считая, что расходы на проведение этих учений должны брать на себя южнокорейцы. Кроме того, как считает нынешний президент США, Сеул должен платить больше за пребывание на своей территории военного контингента Соединенных Штатов численностью 28 500 человек. По логике Трампа, США защищают Южную Корею от возможной угрозы со стороны КНДР, а потому Сеул, уже давно являясь небедной страной, должен платить за защиту.

Интересно, что одновременно у президента Соединенных Штатов нашлись хорошие слова в адрес Ким Чен Ына и Северной Кореи в целом, что еще больше озадачило южнокорейцев. Хотя КНДР в последнее время произвела целую серию запусков ракет малой дальности, Трамп сказал, что все это не является нарушением предыдущих договоренностей. "Я не особо рад, но опять же - это не является нарушением наших договоренностей"…

В отношении Кима Трамп сказал, что у него с ним продолжают оставаться хорошие личные отношения.

В мире Восточная Азия Южная Корея В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
Трамп поссорился с коллегами из G7 из-за вопроса о возвращении России
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за "дела Скрипалей"
Перенесшего инфаркт Петра Мамонова готовят к операции