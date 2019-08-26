В Госдуме рассказали, как навредят США антироссийские санкции

Ранее Госдепартамент США подтвердил введение второго пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Он включает ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях.

"У второго пакета санкций есть и другая сторона - кредитные, откровенно политизированные, ограничения для американских банков и компаний. Для них это чревато многомиллиардными потерями, для США - дальнейшей деформацией репутации на глобальном рынке", - сказал Зубарев РИА Новости. Он назвал непродуманным режимное вмешательство США в свободную финансовую деятельность своих же бизнес-структур. В результате, считает депутат, пострадают субъекты финансово-кредитной сферы и хозяйственной деятельности.

России в этой ситуации следует принимать зеркальные меры, полагает Виктор Зубарев. "Уверен, что МИД в координации с правительством и министерствами их уже готовит", - сказал он.

Парламентарий также подчеркнул, что "открытый диктат США в отношении наднациональных институтов не только не допустим, но и опасно провокативен". "Фактически, мировым финансовым арбитрам, независимым априори, навязывают "свою правду" без веского юридического основания только потому, что это отвечает интересам и запросам одной страны", - заключил он.