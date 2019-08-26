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26.08.2019 09:11
Рубрика: В мире

Вступил в силу новый пакет санкций США из-за "дела Скрипалей"

Текст: Юрий Когалов
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства). Ограничительные меры связаны с так называемым "делом Скрипалей" и обвинениями Вашингтона в адрес Москвы в нарушении закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его боевого применения.
Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Фото: Игорь Михалев/РИА Новости
Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

Это уже второй пакет санкций США, введенный в отношении России в рамках "дела Скрипалей". Он включает ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Введены и дополнительные ограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка министерства торговли США. Все эти меры предусмотрены тем самым законом о контроле над химическим и биологическим оружием.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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При этом новые санкции не затрагивают российские госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, номинированного не в рублях, что смягчает эффект от их введения.

Первый пакет был введен в действие почти ровно год назад - 27 августа 2018 года. Тогда была прекращена американская помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов". Госдеп также перестал выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям американского оружия и продукции двойного назначения, за исключением необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих космических запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Кроме того, России отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" любого учреждения США.

Как ранее прокомментировал введение новых санкций замглавы МИД РФ Сергей Рябков, российская экономика уже адаптировалась к таким действиям США, так как администрация Трампа регулярно накладывает на Россию ограничительные меры. Дипломат выразил сожаление, что из-за этого страдают отношения между двумя странами.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя еще только анонс этих санкций, напомнила, что доказательств причастности России в истории со Скрипалями до сих пор не представили, однако это не мешает принимать антироссийские санкции.

Фото: iStock
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Напомним, в начале марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии в английском городе Солсбери. Власти королевства, не имея никаких на то оснований, обвинили Москву в причастности к отравлению. Под этим предлогом Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Москва ответила зеркально, предписав также закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Примечательно, что местонахождение самого Скрипаля никому неизвестно. С марта 2018 года его никто не видел. Российские дипломаты не смогли связаться ни с ним, ни с его дочерью.

В мире США Санкции и антисанкции Отравление Сергея Скрипаля
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