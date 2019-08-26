Песков: Россия ответит на испытания США крылатой ракеты

Ответ США на испытание новой крылатой ракеты обязательно последует, заверили в Кремле. Все меры по обеспечению безопасности России будут приняты.

Отвечая на вопрос журналистов о том, связаны ли недавние военные учения по стране с решением президента об ответе на испытания США новой ракеты, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил: "Это обычная работа российской армии - проведение учений и так далее". О деталях он предложил справиться в оборонном ведомстве.

"В целом, последнее время достаточно высокая активность и по военному строительству, и по поддержанию наших войск в должном состоянии", - продолжил Песков.

Ответ будет, и будут предприняты все меры по обеспечению безопасности страны, объяснил пресс-секретарь главы государства. На вопрос, приступило ли Минобороны к подготовке ответа, Песков заметил: "Вы же слышали поручения президента, они же были даны. Конечно".