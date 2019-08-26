В Кремле заявили об отсутствии сигналов от США по СНВ-3

Несмотря на призыв президента России Владимира Путина начать обсуждение нового договора СНВ-3, ответа от Вашингтона нет до сих пор.

Говоря о перспективах подготовки договора СНВ-3, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам: "К сожалению нет: в том диалоге, который есть с американской стороной, никаких сигналов от Вашингтона не поступает относительно готовности или неготовности вести разговор по СНВ".

На встрече с американским лидером Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин говорил, что нужно начать обсуждение, рассказал Песков. "Но ни в ту, ни в другую сторону никаких сигналов пока не поступает", - констатировал он.

Оценил Песков и последствия для стратегической стабильности, если не удастся достичь нового договора. "Последствия для стратегической стабильности будут достаточно губительные. Безусловно, будет нанесен урон стратегической стабильности на общем глобальном уровне", - подчеркнул он. "Мы, все человечество, останемся без единого документа, который бы регулировал эту область", - предостерег он.