Новости

Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла 14:39
Жителя Алтая заподозрили в истязании семилетнего сына 14:36
В Кремле будут ждать второго тура выборов в Абхазии 14:35
Водитель, сбивший двух женщин, получил 6 лет колонии 14:35
Бейсбол с головой: Honda представила новую подушку безопасности 14:35
В Костроме поймали торговцев советскими бинтами 14:35
Песков назвал цель визита Эрдогана в Москву 14:24
Названа причина ДТП с участием автобуса в Ижевске 14:11
Лавров: Во время председательства в СБ ООН Россия уделит особое внимание Африке 14:08
Названы города России, где можно найти самые дешевые отели 14:08
В Екатеринбурге ветерану вернули квартиру через суд 14:07
Врач рассказал об опасности чихать с закрытым ртом и носом 14:00
Инженерные войска СГ готовятся к совместным учениям 13:56
Лукашенко обсудил первоочередные задачи накануне учебного года 13:39
Названы причины ДТП, в котором погиб актер и режиссер Игорь Хомский 13:35
Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей 13:35
В Кремле заявили об отсутствии сигналов от США по СНВ-3 13:33
На Кубани возбудили дело после крушения Ми-2 и гибели пилота 13:33
В Череповце среди металлолома нашли 18 боеприпасов со взрывателями 13:33
Умер один из основателей Свердловского рок-клуба Виктор Зайцев 13:31
Каст нового "Отряда самоубийц" пополнился звездой "Светлячка" 13:25
Лавров: Действия Сирии в Хан-Шейхуне не нарушают астанинские договоренности 13:14
Lada оказалась самым популярным автомобилем на Украине 13:14
Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября 13:00
Минск: В МИД обсуждены перспективы расширения сотрудничества с РФ 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
26.08.2019 13:33
Рубрика: Власть

В Кремле заявили об отсутствии сигналов от США по СНВ-3

Текст: Кира Латухина

Несмотря на призыв президента России Владимира Путина начать обсуждение нового договора СНВ-3, ответа от Вашингтона нет до сих пор.

Фото: istock
Кремль оценил возможность возвращения в G8 по приглашению Трампа

Говоря о перспективах подготовки договора СНВ-3, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам: "К сожалению нет: в том диалоге, который есть с американской стороной, никаких сигналов от Вашингтона не поступает относительно готовности или неготовности вести разговор по СНВ".

На встрече с американским лидером Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин говорил, что нужно начать обсуждение, рассказал Песков. "Но ни в ту, ни в другую сторону никаких сигналов пока не поступает", - констатировал он.

Оценил Песков и последствия для стратегической стабильности, если не удастся достичь нового договора. "Последствия для стратегической стабильности будут достаточно губительные. Безусловно, будет нанесен урон стратегической стабильности на общем глобальном уровне", - подчеркнул он. "Мы, все человечество, останемся без единого документа, который бы регулировал эту область", - предостерег он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Договор об СНВ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Газопровод "Северный поток-2" построен на 75 процентов
СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Находке
Лавров: Россия никогда не поднимала вопрос о возвращении в G8
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин