Россия предупредила об угрозе исчезновения договора СНВ-3

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе прошедшего накануне заседания Совета Безопасности ООН заявил об угрозе разрыва еще одного важного соглашения в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями - Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"СНВ-3 истекает в феврале 2021 года и тоже находится "в зоне риска": ключевые фигуры в действующей американской администрации неоднократно давали понять, что в сохранении ДСНВ в нынешнем виде они не заинтересованы", - приводит слова Полянского официальный сайт представительства России при ООН.

Как отметил дипломат, СНВ-3 может прекратить свое существование из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которое Полянский назвал "опорой" всех договоров по вооружениям.

Заседания Совбеза ООН было проведено по инициативе России из-за недавних ракетных испытаний. Напомним, 18 августа Пентагон осуществил запуск новой крылатой ракеты, подпадающей под ограничения ДРСМД.