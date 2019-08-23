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23.08.2019 08:50
Рубрика: В мире

Россия предупредила об угрозе исчезновения договора СНВ-3

Текст: Сергей Новиков

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе прошедшего накануне заседания Совета Безопасности ООН заявил об угрозе разрыва еще одного важного соглашения в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями - Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Фото: Scott Howe/U.S. Defense Department via AP
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"СНВ-3 истекает в феврале 2021 года и тоже находится "в зоне риска": ключевые фигуры в действующей американской администрации неоднократно давали понять, что в сохранении ДСНВ в нынешнем виде они не заинтересованы", - приводит слова Полянского официальный сайт представительства России при ООН.

Как отметил дипломат, СНВ-3 может прекратить свое существование из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которое Полянский назвал "опорой" всех договоров по вооружениям.

Заседания Совбеза ООН было проведено по инициативе России из-за недавних ракетных испытаний. Напомним, 18 августа Пентагон осуществил запуск новой крылатой ракеты, подпадающей под ограничения ДРСМД.

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