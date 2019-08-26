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В Microsoft проговорились о запуске Xbox Games Pass на PlayStation

Текст:   Богдан Бобров
26.08.2019,  
11:31
Фото: Богдан Бобров/РГ Фото: Богдан Бобров/РГ
Фото: Богдан Бобров/РГ

На прошедшей международной выставке Gamescom 2019 сотрудники Microsoft Бен Декер и Мэтт Перси в интервью изданию Gamereactor поделились информацией о потенциальном запуске подписочной модели Xbox Games Pass на различных консолях, таких как Sony PlayStation 4 и Nintendo Switch.

В сообщении говорится о том, что в конечном итоге в Microsoft хотели бы видеть Xbox Games Pass на всех платформах и рассматривают такую возможность как долгосрочную цель. Тем не менее какие-то конкретные планы в этом направлении пока что отсутствуют.

Реализация задумки выглядит маловероятной, в том числе и потому, что конкуренты более заинтересованы в развитии собственных сервисов.

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С другой стороны, кто хотя бы 5 лет назад мог подумать, что Heavy Rain и другие эксклюзивы PlayStation от Quantic Dream когда-нибудь будут официально выпущены на ПК?

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