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26.08.2019 03:20
Рубрика: В мире

ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Израильская авиация атаковала базу боевиков из правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Это было сделано в ответ на ракетный обстрел с территории палестинского анклава.

Более ста палестинцев пострадали во время столкновений в секторе Газа

Такую информацию распространила пресс-служба израильской армии, уточнив, что удар был нанесен по ряду целей на военной базе в северной части сектора Газа, включая офис командира батальона ХАМАС, пишет РИА Новости. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, в воскресенье вечером Израиль сообщил, что три ракеты были выпущены из сектора Газа по израильской территории, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

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