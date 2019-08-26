Xiaomi и iPhone со скидкой. На AliExpress началась большая распродажа

Принадлежащая AliExpress торговая площадка Tmall объявила о старте распродажи под названием "Неделя брендов". В акции со скидками принимают участие популярные смартфоны, ноутбуки, телевизоры, устройства для геймеров, бытовая техника, умные часы и браслеты, различные аксессуары для компьютеров и смартфонов.

Распродажа на Tmall. Фото: AliExpress

Распродажа продлится с 26 по 31 августа. На устройства Xiaomi размер скидок может достигать 66 процентов, на девайсы Samsung - 40 процентов. Со скидкой также доступны смартфоны Apple, Huawei, Realme, Honor, Redmi, Samsung, Apple (включая актуальные флагманы) и другие.

Стоит отметить, что далеко не всегда размеры скидок соответствуют заявленным. Например, трекер Xiaomi Mi Smart Band 4 якобы стоит 2964 рубля вместо прежних 3900, однако на старте продаж устройство продавалось за 2990 рублей. Поэтому перед покупкой рекомендуется сверять цены в нескольких интернет-магазинах и на "Яндекс.Маркете".