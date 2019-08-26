У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Xiaomi и iPhone со скидкой. На AliExpress началась большая распродажа

Текст:   Антон Благовещенский
26.08.2019,  
14:24
Фото: Олег Прасолов/РГ Фото: Олег Прасолов/РГ
Фото: Олег Прасолов/РГ

Принадлежащая AliExpress торговая площадка Tmall объявила о старте распродажи под названием "Неделя брендов". В акции со скидками принимают участие популярные смартфоны, ноутбуки, телевизоры, устройства для геймеров, бытовая техника, умные часы и браслеты, различные аксессуары для компьютеров и смартфонов.

Распродажа на Tmall. Фото: AliExpress

Распродажа продлится с 26 по 31 августа. На устройства Xiaomi размер скидок может достигать 66 процентов, на девайсы Samsung - 40 процентов. Со скидкой также доступны смартфоны Apple, Huawei, Realme, Honor, Redmi, Samsung, Apple (включая актуальные флагманы) и другие.

Названы способы снизить вред от смартфона
В Россию приходит новый смартфон Xiaomi. Вот каким он будет

Стоит отметить, что далеко не всегда размеры скидок соответствуют заявленным. Например, трекер Xiaomi Mi Smart Band 4 якобы стоит 2964 рубля вместо прежних 3900, однако на старте продаж устройство продавалось за 2990 рублей. Поэтому перед покупкой рекомендуется сверять цены в нескольких интернет-магазинах и на "Яндекс.Маркете".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Фото: Богдан Бобров/РГ
В Microsoft проговорились о запуске Xbox Games Pass на PlayStation 11:31
Дешевый смартфон Xiaomi впервые получит NFC. Почему это важно? 21.08.2019
Honor скрестили пауэрбанк с геймпадом - получилась игровая консоль 21.08.2019
iPhone
Раскрыта дата показа следующего iPhone. Это вышло случайно 16.08.2019
Следующий смартфон Apple может потерять название iPhone 15.08.2019
Xiaomi
Можно покупать. Xiaomi и Huawei снизили цены в России 21.08.2019
В Xiaomi и других "китайцах" появится популярная функция из iPhone 20.08.2019