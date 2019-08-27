Бой Нурмагомедов - Порье покажут в российских кинотеатрах

Бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье будут транслировать в кинотеатрах в России.

Как сообщает ТАСС, трансляция на большом экране будет доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сургуте, Казани и Екатеринбурге. Билеты на просмотр боя уже продаются.

Поединок между Нугмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC. Россиянин будет защищать свой титул, завоеванный им в прошлом году в поединке против ирландца Конора Макгрегора.

Бойцы завершают подготовку к поединку и в многочисленных интервью обещают добиться победы. Ранее Порье заявил, что готов причинить Нурмагомедову такую боль, которую тот никогда не испытывал, а россиянин сказал, что готов изувечить своего оппонента.