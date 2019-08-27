Болсонаро усомнился в искренности желания Макрона помочь с тушением Амазонки

Президент Бразилии Жаир Болсонаро усомнился в истинных интересах французского лидера Эмманюэля Макрона в тушении пожаров в Амазонке. Накануне главы G7 объявили о выделении 20 миллионов евро экстренной помощи странам региона, пострадавшим от лесных пожаров.

"Макрон обещает помощь богатых стран Амазонки. Бывает ли такое, что кто-то помогает кому-то, если это не бедняк, просто так? Чего они хотят там столько времени?" - задался вопросом Болсонаро, выступая перед журналистами в понедельник. Его слова приводит бразильский портал Globo.

Накануне Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции, объявил о выделении 20 миллионов евро в качестве помощи странам региона Амазонки в борьбе с лесными пожарами. Большая ее часть будет передана Канаде на оказание срочной помощи в тушении огня. Оставшаяся же часть пойдет на программу восстановления лесов, которая будет представлена в конце сентября на открытии очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако эта помощь будет выделена Бразилии при условии, что она согласится на сотрудничество с неправительственными организациями и населением региона.

Французский лидер также не исключил теоретической возможности признания над Амазонкой международного статуса: "В действительности вопрос нужно ставить так: если суверенное государство принимает явные и конкретные действия, которые противоречат интересам планеты? В таком случае будет проделана вся работа в политической и юридической области", - заявил Макрон, отвечая на вопросы журналистов.

По итогам беседы со своим колумбийским коллегой Болсонаро продолжил заочный диалог с Макроном. Он написал в Twitter, что страны региона будут вместе работать над тем, чтобы обеспечить свой суверенитет над Амазонкой.

"Мы не можем допустить, чтобы какой-то президент, Макрон, совершал необоснованные нападения на Амазонку, или маскировал свои намерения идеей "союза" стран G7 для "спасения" Амазонки, как будто бы мы колония или ничейная земля", - написал бразильский лидер.