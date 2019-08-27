Джон Болтон анонсировал визит в Киев

Одна из ключевых фигур американской администрации, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон приедет в Киев. О предстоящих встречах с "партнерами Соединенных Штатов", которых Болтон ожидает "с нетерпением", он сообщил у себя в Twitter.

О возможных причинах визита ранее сообщила газета The Wall Street Journal. Изданию стало известно, что в Вашингтоне хотят предотвратить сделку между Киевом и Пекином по поглощению китайским концерном украинского завода по производству авиадвигателей. Формально же Болтон приглашен в качестве гостя на конференцию по вопросам безопасности. Американец уже сообщил, что собирается поддержать украинского президента Зеленского и его реформы.

Он также собирается побывать в Минске в конце этой недели. Как пишет Foreign Policy, Болтон станет самым высокопоставленным американским чиновником, который посетит Беларусь за последние два десятилетия. Повестка предстоящего визита не раскрывается.