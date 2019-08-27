Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прилетел в Киев. Его визит, о котором ранее написали американские СМИ, подтвердило американское посольство на Украине.

На страничке дипмиссии в Twitter сообщается, что Болтон прибыл с целью "поддержать евроатлантический путь Украины" и проведет встречи с местными чиновниками. При этом украинские СМИ пишут о настоящей подоплеке внезапного появления влиятельного представителя американской администрации в Киеве. Якобы речь идет о конкуренции с Китаем, который в лице своей инвестиционной компании собрался приобрести украинский завод по производству авиационных двигателей "Мотор Сич". Об этом пишет, в частности, портал strana.ua со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным газеты, в украинской столице запланированы даже переговоры с руководством предприятия. В то время как одни аналитики утверждают, что в Вашингтоне опасаются "доступа КНР к оборонным технологиям", другие эксперты полагают, что речь идет об обычной конкуренции.