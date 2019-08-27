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27.08.2019 22:25
Рубрика: В мире

Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в выдаче визы РФ

Текст: Екатерина Забродина

Вслед за американским сенатором-республиканцем Роном Джонсоном еще один его коллега с Капитолийского холма выступил с заявлением о том, что "российское правительство" якобы отказало ему в выдаче въездной визы. На этот раз речь идет о демократе Крисе Мерфи, который тоже собирался посетить РФ в составе двухпартийной делегации.

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Об этом можно прочитать в заявлении для прессы, опубликованном на персональном сайте господина Мерфи, представляющего в сенате штат Коннектикут и входящего в его комитет по международным отношениям.

Сенатор, называющий себя "жестким критиком Кремля", утверждает, что в напряженный момент американо-российских отношений, которые переживают непростые времена, в том числе кризис в вопросах разоружения, именно РФ "не заинтересована в диалоге".

Никаких подробностей о том, как оформлялась его поездка в Россию и когда он подавал документы на визу, в пресс-релизе не приводится. Ранее посольство России в Вашингтоне и российский МИД прокомментировали аналогичную жалобу сенатора Джонсона, который уверял, что ему было отказано в выдаче визы.

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В дипмиссии заявили, что господин Джонсон вообще не обращался к ним за визой. А на Смоленской площади слова сенатора назвали "манипуляцией", поскольку он давно осведомлен по дипломатическим каналам о том, что его имя находится в "стоп-листе" невъездных лиц, составленном РФ в ответ на черные списки американской стороны в отношении российских законодателей и чиновников. Историю с Мерфи Москва пока не прокомментировала.

В мире США Россия и США
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