В МИД РФ рассказали о включении сенатора Джонсона в ответный "стоп-лист"

На Смоленской площади прокомментировали заявления американского сенатора Рона Джонсона, ранее сообщившего о том, что ему отказали в выдаче российской въездной визы. Источник в МИД РФ назвал заявления сенатора "манипуляцией".

В Департаменте информации и печати агентству ТАСС подтвердили ту же информацию, что накануне распространило посольство РФ в Вашингтоне: республиканец не подавал заявление на получение визы. При этом его имя включено в "стоп-лист" РФ (зеркальная мера в ответ на запрет въезда в США для некоторых российских чиновников и законодателей), о чем господин Джонсон давно информирован. При этом он попытался представить дело так, как будто ему отказали в визе, за которой он даже не обращался, заключили в дипведомстве.

Ранее старший сенатор США от штата Висконсин, представляющий республиканцев, заявил, что собирался приехать в Москву в составе двухпартийной делегации и провести встречи как российскими чиновниками, так и с американскими предпринимателями, работающими в РФ, а также с "представителями гражданского общества".