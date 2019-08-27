Факсимиле Брестской Библии презентовали в Минске

Для восстановления национальной святыни, пояснили организаторы выставки, была использована практика государственно-частного партнерства. "И в очередной раз вместе с факсимиле опубликованы результаты научного исследования о книжном памятнике, которые показывают его значимость для отечественной культуры", - рассказали они.

Издание, уточняет агентство, насчитывает около 1500 страниц, имеет два титульных листа и украшено чрезвычайно выразительными гравюрами. В нем с абсолютной точностью воссозданы особенности оригинального издания: его размер, характер печати, бумаги, рукописные надписи и пометки на страницах книги. Специально для издания по древним технологиям и полностью вручную был выполнен и специальный переплет.

В мире, сообщил координатор и научный руководитель факсимильного издания Брестской Библии Александр Суша, насчитывается несколько десятков оригиналов книги, сохранившихся в той или иной степени. Один из наиболее известных изданий находится в Кембридже. Однако выкупить экземпляр из государственных фондов пока не представляется возможным. Приобрести можно исключительно из частных коллекций и за очень солидные суммы, откровенно признался Суша.

Но в Минске все-таки рассчитывают вернуть на родину оригинал утерянного издания, сообщил генеральный директор акционерного общества "Белнефтестрах" Анатолий Чайчиц. "Мы бы выкупили его из частной коллекции и подарили стране в рамках партнерства, - говорит он. - Как только появится такая возможность, мы все процедуры пройдем и ввезем его назад в Беларусь".

Кстати, будет к месту напомнить, что в библиотеке Карлова университета Праги вызывает восхищение еще одно из самых тяжелых изданий мира - "Кодекс гигас", известная как "Библия дьявола". Дело в том, что ее страницы пестрят изображениями представителей сатанинской силы. Рукопись эта датируется XII веком и считается восьмым чудом света. Она состоит из Ветхого и Нового Заветов, сборника назидательных и занимательных рассказов-примеров для проповедников.

Правда, древнее творение имеет 624 пергаментные страницы. Размеры ее деревянных обложек составляют 92 на 50 см. Эксперты утверждают, что на изготовление книги ушли шкуры 160 ослов, а общий вес манускрипта - 75 кг. Во время войны в XVII веке уникальное издание было вывезено шведскими войсками в Стокгольм, в качестве подарка для шведской королевы Кристины.

С тех пор рукопись лишь дважды покидала Швецию - для выставки в Нью-Йорке и Берлине. Удачное путешествие на родину стало для рукописи третьим выездом.