Изменил ли конкурс Чайковского жизнь Марии Бараковой

Такого в истории Большого театра не было с тех времен, как за феноменальный голос, красоту и талант без высшего образования в оперную труппу приняли Галину Вишневскую, а потом и Тамару Синявскую, ставших впоследствии выдающимися певицами. Два года назад история повторилась: в Молодежную оперную программу Большого театра поступила 19-летняя кемеровчанка Мария Баракова. И уже в этом году юная певица сотворила сенсацию всероссийского масштаба, одержав безоговорочные победы на самых значимых отечественных конкурсах - имени М.И. Глинки и П.И. Чайковского. В интервью "РГ" чемпионка раскрыла секрет успеха и планы на будущее.

Победа на конкурсе имени Чайковского изменила вашу жизнь?

Мария Баракова: Если честно, я еще не до конца осознала все, что произошло. Это очень масштабный, трудный и важный конкурс, ставший для меня огромным событием и потрясением. Пока понимаю лишь одно: теперь мне нужно еще больше и больше работать, открывать какие-то новые горизонты, учитывая весь тот груз ответственности, что оказался на моих плечах вместе с этой сказочной победой.

Тяжело она вам далась?

Мария Баракова: Самым трудным было унять волнение, оставить его за кулисами. Я места не могла себе найти накануне финала. Даже отважилась от страха написать великой певице Ольге Владимировне Бородиной, с которой познакомилась на конкурсе имени Глинки. Спросила у нее: "Как быть перед очень важными выступлениями?". И мы проговорили около получаса о том, что всегда нужно оставить нервы в гримерке. Вот споешь, тогда волнуйся о результатах. А до этого, пожалуйста, держи себя в руках. Ведь меня просто филигранно подготовили к конкурсу мои педагоги - руководитель Молодежной программы Дмитрий Вдовин и все ее преподаватели. И моей задачей было, выходя на сцену, не растерять всю эту титаническую работу и над вокалом, прежде всего, и над языками, и над актерским мастерством.

Ради участия в конкурсе Чайковского вам пришлось пожертвовать стажировкой в театре "Ла Скала"…

Мария Баракова: Я очень надеюсь, что мне еще представится возможность какой-нибудь интересной стажировки. К счастью, я еще на год остаюсь в Молодежной оперной программе Большого театра, которая стала моим "счастливым билетом" в профессию. Таких классных педагогов и приглашенных репетиторов, как здесь, больше нигде нет.

Как в 19 лет вы оказались в Большом театре?

Мария Баракова: После окончания в 2017 году Музыкального колледжа имени Мурова в Новосибирске, где я занималась у Светланы Ивановны Балашовой, которая очень аккуратно развивала мой голос, естественно, я задумалась, что делать дальше. И в последний момент все же решилась подать документы в Молодежку, но не питала особых надежд на удачу. Я и мечтать не могла, что меня возьмут и с первой попытки стану частичкой Большого театра. Все мои близкие и друзья категорично отговаривали меня в один голос: "Какой тебе Большой театр в девятнадцать лет?". Тем более официальный возрастной ценз начинался с 21 года. Но для меня сделали исключение и разрешили присоединиться к программе.

А как же традиционное высшее образование?

Мария Баракова: Я сейчас его получаю. В Академии имени Гнесиных в классе профессора Владимира Афанасьевича Мальченко. Трудно, конечно, бывает совмещать - просто физически времени не хватает. Но большинство педагогов, спасибо им огромное за это, понимая ситуацию, идут мне навстречу и спрашивают знания, а не присутствие. Но прекрасно понимаю и тех, кто требует посещаемости: почему они должны делать исключение для одного, если все остальные ходят исправно? Но в любом случае, я стараюсь быть прилежной студенткой и экзамены сдаю наравне с однокурсниками.

Как вы решили, что хотите стать оперной певицей?

Мария Баракова: Я не могу найти этому объяснение, но всегда хотела петь. В шесть лет я даже еще не знала, что такое опера, но уже всем рассказывала, что я хочу быть оперной певицей. Наверное, кто-то произнес это словосочетание, и оно мне понравилось. Хотя оперу впервые я услышала только через три года - это была "Свадьба Фигаро" в Мариинском театре. Я была в полном восторге.

Вы коллекционируете свои награды?

Мария Баракова: Всегда отвожу их домой, к маме. Дома, в Кемерово у меня есть такой маленький, как я его называю, "алтарик" со всеми моими призами. Как ни странно, предмет моей особой гордости, это награды не за взрослые вокальные успехи, а за детские победы на областных, всероссийских олимпиадах по сольфеджио, музыкальной литературе и гармонии, может, потому что их меньше, они для меня и ценнее… Я очень скучаю по дому. Сейчас, к сожалению, мне крайне редко удается видеться с мамой. Но у меня остался лишь год в Молодежке, от которого я должна взять все, что только можно. И темп жизни будет лишь возрастать, что потребует от меня максимальной концентрации на процессе профессионального совершенствования.

А какие планы после Молодежной программы?

Мария Баракова: Надеюсь, я смогу отправиться в свободное плавание. Природа моего голоса, колоратурного меццо-сопрано такова, что, к сожалению, в Большом театре практически нет для него репертуара. Хотя есть "Евгений Онегин", "Севильский цирюльник", будет "Садко"... Кстати, я очень хочу в новом сезоне спеть Ольгу в "Онегине". И буду очень рада, если вдруг Большой театр захочет пригласить меня на постановки уже по окончанию Молодежной программы.

Не думали поучаствовать еще в каких-нибудь конкурсах?

Мария Баракова: Думаю, в ближайшее время, по крайней мере, этот год точно, никаких конкурсов у меня не будет. Теперь надо сосредоточиться на подготовке россиниевского репертуара - таких партий, как Розина и Арзаче. И продумывать дальнейшую жизнь, обсуждать с Дмитрием Юрьевичем Вдовиным, что делать в опере. И Валерий Абисалович Гергиев нам - всем лауреатам конкурса - предлагает серию интересных концертов в сентябре-октябре. Так что работы у меня очень много. А конкурс Чайковского все-таки тяжело мне дался и морально, и физически, так как к такому соревнованию и целый год готовятся, а у меня было всего десять недель: я, как бешеная, ходила по педагогам в режиме нон-стоп. За две недели я вообще абстрагировалась ото всего. Я практически даже с мамой не разговаривала, потому что она, человек очень эмоциональный, и ее волнение частенько на предыдущих конкурсах передавалось мне. Поэтому я сказала: "Мамочка, я тебя очень сильно люблю, но давай на расстоянии общаться и только SMS, если что важное".

Вы всегда были такой целеустремленной?

Мария Баракова: Думаю, да. В детстве я безумно любила слушать Людмилу Зыкину. А сейчас я очень люблю записи моих кумиров: Ольги Бородиной, Ирины Константиновны Архиповой, Альбины Шагимуратовой. Очень. Типаж моих кумиров, на которых я равняюсь, это сильные целеустремленные женщины, которые видят цель и идут к ней, не замечая препятствий.

Кстати

В октябре Мария Баракова выступит в концертном зале "Зарядье" (12 числа на сцену поднимутся артисты Академии Ла Скала и Молодежной программы Большого театра) и в концертном зале Мариинского театра (31-го - вместе с греческим певцом Александросом Ставракакисом).