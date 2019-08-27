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27.08.2019 06:20
Рубрика: В мире

Нарушить работу главного аэропорта Малайзии могли хакеры

К сбою в работе крупнейшего в Малайзии столичного аэропорта могут быть причастны хакеры. Такое заявление сделала компания, отвечающая за электронные системы воздушной гавани.

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"Мы не исключаем, что произошедшее стало результатом действий злоумышленников", - отметил исполнительный директор компании Malaysia Airports Holdings Раджа Назуддин. Сейчас созданная министерством транспорта комиссия занимается расследованием причин случившегося.

Напомним, проблемы с регистрацией пассажиров и багажа возникли 23 августа. Было задержано около 70 рейсов. Аэропорт Куала-Лумпура занимает 23 место в списке самых загруженных воздушных гаваней мира.

В мире Юго-Восточная Азия Малайзия
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