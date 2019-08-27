Огромное количество пользователей хотят сегодня получить компромиссное решение: и тяжелую камеру с собой не носить, и снимки получать качественные. В некоторых случаях такое решение возможно.

Дорогой - не значит камерофон

Далеко не все продавцы и производители электроники сообщают эту информацию покупателям, желающим приобрести смартфон, способный создавать качественные снимки. Стоит ли переплачивать за несколько камер в одном гаджете, огромное количество пикселей в матрице или другие разрекламированные фотофункции электронного устройства?

В первую очередь мегапиксели! Именно с ними связано больше всего рекламных трюков производителей. Принцип элементарный - чем больше, тем якобы лучше снимает камера смартфона. Но это утверждение справедливым является далеко не всегда. Дело в том, что пиксель - это базовый элемент любой матрицы электронной камеры. Поскольку на небольшой платформе в несколько сантиметров умещается несколько миллионов базовых элементов, которые собирают отображение света в единую электронную картинку, то единица измерения получила приставку "мега".

- Большое значение имеет размер пикселя, - рассказывает фотограф Алексей Гречищев. - Если в матрице камеры смартфона помещено большое количество пикселей, но их размер невелик, то качество снимков оставит желать лучшего. Очень "шумные" и размытые фотографии в этом случае получатся в темное время суток или в плохо освещенном помещении. Улучшить его в графических редакторах не получится. И наоборот - большие пиксели являются ключом к лучшей фотографии, ведь они захватывают больше данных. В то же время некоторым производителям с помощью новых технологий удается уменьшить размер пикселя без ухудшения, а иногда и с улучшением качества снимков.

На сегодняшний день наиболее известные производители за количеством не гонятся, отдавая предпочтение качеству. Их смартфоны обладают камерами с матрицами в 12-16 мегапикселей, а размер пикселей в них составляет, как правило, 1.4 микрона. Конкуренты предлагают камеры с гораздо большим количеством мегапикселей (от 20 до 40), но размер пикселей в них колеблется от 1.1 до 1.25 микрона.

Диафрагму открой

Качество снимка во многом зависит от диафрагмы камеры. Ее предназначение - регулировка потока света, попадающего через объектив на матрицу электронного устройства. Чем шире может раскрыться "зрачок" камеры, тем лучше, если съемка происходит в темное время суток или в плохо освещенном помещении.

Для обозначения возможностей диафрагмы используется число F. Чем оно меньше, тем большими возможностями обладает гаджет. Так, например, на сегодняшний день большинство камер в смартфонах имеют значение диафрагмы f/2 и f/2.2. Топовые модели, как правило, оснащены камерами с лучшим показателем - f/1.8 и f/1.7. При этом некоторые производители создают камеры с автоматической регулировкой диафрагмы: в солнечную погоду она может самостоятельно сжиматься до значения f/2.4, а в плохо освещенном помещении раздвигаться до значения f/1.5. Таким образом, и засветки на снимках не будет от слишком ярких солнечных лучей, и предметы при недостатке освещения отобразятся без помех.

На оптике не экономят

- Хорошая оптика - большая, ведь с помощью большого объектива можно сделать снимок очень емким, - уверен фотограф Максим Зильберман. - Практически все конструкторы смартфонов решают сложную задачу, размещая камеру в маленьком корпусе толщиной 4-5 миллиметров. При этом решают они ее в ущерб качеству снимков.

Важен и материал, из которого выполнены линзы камеры. Для хорошего объектива необходимо стекло оптических марок. Но производители смартфонов часто делают объективы из пластиковых линз. Они дешевле, при этом легче царапаются, менее прозрачны и их оптические характеристики меняются со временем.

Впрочем, некоторые производители сегодня, наоборот, стараются подчеркнуть качество своих камер с помощью сотрудничества с известными фотобрендами. Помимо улучшенных алгоритмов обработки кадров оно дает возможность использовать и более качественные материалы оптических линз. Снимки, сделанные с помощью такой оптики, выглядят детальными и реалистичными.

Проверить качество линз в камере любого смартфона достаточно просто - необходимо рассмотреть снимок на большом экране. Если в углах фотографии не окажется размытий, а мелкие объекты не будут окружать цветные ореолы, то на оптике производитель не сэкономил.

Расписаться цветом

У каждого производителя камерофонов есть свой цветовой почерк. Рождается он из сложной совокупности технических факторов, часть которых мы постарались описать выше. Так, например, снимки камер смартфонов SONY, сделанные в стандартном режиме, можно отличить по холодным, но насыщенным и иногда неестественным цветам. Именно цветастые фотографии приводят в восторг поклонников этого бренда.

У владельцев айфонов от компании Apple другие ценности - слегка притемненные фото с глубокими некричащими тонами. Они хорошо подойдут и для семейного альбома, и для социальных сетей, и для распечатки на фотопринтере. Основатель компании Apple Стив Джобс в принципе был поклонником простоты и универсальности.

Снимки флагманских моделей смартфонов Samsung выделяются своей реалистичностью: и лицо бледное, и морщинки на нем все видны, и блеск в глазах, как в зеркале. Но в целом цветовой диапазон сохраняет теплую гамму оттенков, что создает в итоге очень приятные "соломенные" снимки при дневном свете и невероятно романтичные снимки ночных городов.

Цветовой почерк камер смартфонов китайского производителя Huawei еще более аскетичен. На снимках мы видим холодные оттенки и отточенные контуры объектов. Никаких украшательств в постобработке кадров, окружающая реальность подается в максимально естественных тонах.

У каждого производителя камерофонов есть свой цветовой почерк.

Конкретно

Принципиальные детали

Загляните самостоятельно в технические характеристики гаджета, где есть, например, информация не только о количестве, но и размере пикселей в матрице камеры. Приемлемый показатель - от 1,2 микрона и выше. Бывают исключения: некоторые производители используют технологию, которая объединяет несколько маленьких пикселей в один большой.

Важным для качества снимков является показатель апертуры диафрагмы, который измеряется числом F. Чем он меньше, тем больше возможностей у камеры. Но еще лучше, если производитель предусмотрел несколько режимов работы диафрагмы: при сильном и слабом освещении.

Большое значение также имеет наличие оптической стабилизации, которая предотвращает смазывание изображения в неспокойных условиях съемки.

Рейтинг DxOMark-2019

Какой смартфон лучше снимает

Фото: Reuters

1. HUAWEI P30 Pro; 2. Samsung Galaxy S10 5G;

3. Honor 20 Pro; 4. OnePlus 7 Pro;

5. HUAWEI Mate 20 Pro; 6. Samsung Galaxy S10 Plus ;

7. HUAWEI P20 Pro; 8. Xiaomi Mi 9;

9. Apple iPhone Xs Max; 10. HTC U12+

Данные рейтинга DxOMark получены на основе тестовых исследований камер мобильных устройств. Методика начисления баллов в рейтинге DxOMark засекречена, выставляется итоговый бал по методике "Sensor Overall Score". Это искусственный интегральный показатель, отображающий большой массив данных в виде одной цифры.