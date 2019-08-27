Конгрессмен раскритиковал Трампа за стремление восстановить G8

Американские демократы-конгрессмены не упустили возможность раскритиковать президента США Дональда Трампа за его инициативу в следующем году пригласить российского лидера Владимира Путина на новый саммит G7, что, таким образом, восстановило бы формат "большой восьмерки". Как сообщает The Hill, против Трампа выступил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

Решимость Трампа, о которой ранее сообщали американские СМИ, сенатор назвал "ужасной одержимостью". По логике законодателя, тем самым президент США "продемонстрировал бы слабость" перед Москвой, а сама Америка от возвращения России в "восьмерку", оказывается, стала бы "менее защищенной".

Напомним, что российские официальные лица не раз заявляли, что восстановление G8 никогда не было самоцелью для РФ, которая и так активно участвует в обсуждении и решении мировых проблем в самых разнообразных форматах - от неформальных встреч в рамках "двадцатки" до дискуссий на площадке Совбеза ООН. Владимир Путин по итогам недавних переговоров с французским коллегой Макроном напомнил, что это лидеры семи стран не приехали после кризиса 2014 года в РФ на очередной саммит G8, в то время как их приглашение по сути остается в силе.