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27.08.2019 10:13
Рубрика: Власть

Косачев: В Совфеде не знают о намерении сенатора США посетить Россию

Текст: Галина Мисливская

Американский сенатор Рон Джонсон не общался с коллегами из Совета Федерации по поводу посещения России, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Ранее Джонсон заявил, что хотел приехать в РФ в составе делегации конгресса США, но российские власти отказали ему в выдаче визы.

Фото: istock
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"К нам в Совфед Рон Джонсон на этот раз не обращался. Цель поездки нам неизвестна. Остальное в части, виз касающейся, - к МИДу", - сказал Константин Косачев.

Комментируя слова американского сенатора об "оскорбленных чувствах", глава международного комитета СФ напомнил, что США включили в санкционные списки ряд российских сенаторов и депутатов, в том числе самого Косачева, которые как раз и призваны, по выражению американского коллеги, "поддерживать откровенный диалог, когда это возможно".

Отметим, что накануне заявление Джонсона об отказе в визе опровергло посольство России в США. В сообщении пресс-службы дипмиссии говорится, что сенатор не информировал дипломатов о намерении посетить РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США
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