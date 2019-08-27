Лукашенко поинтересовался финансовой стороной II Европейских игр

Триумфальное проведение в конце июня в белорусской столице II Европейских игр доказало и мастерство национальных спортсменов, и гостеприимство щедрых организаторов континентальных соревнований. Настало время подвести и финансовые итоги прошедших игр. О них шла речь 27 августа на встрече у Александра Лукашенко с вице-премьером Владимиром Дворником.

Подчеркнув, что проведение таких форумов является честью для любой страны, сообщает пресс-служба президента РБ, глава государства поинтересовался у своего визави, насколько удалось компенсировать затраты на это масштабное спортивное мероприятие. "Я вам поручал, когда мы готовились к Европейским играм, взять на контроль финансовую сторону дела. Это серьезный вопрос: миллионы долларов, которые мы потратили на проведение этих игр", - напомнил Лукашенко, добавив, что им были очень обеспокоены и некоторые граждане. "Это в основном так называемая оппозиция: им, что ни сделай, все плохо", - констатировал белорусский лидер.

Лукашенко дал понять, что Беларусь всегда будет на высочайшем уровне проводить подобные крупные состязания. Такие события объединяют нацию, особенно если спортсмены страны хорошо выступают. "Ну и, в конце концов, мы должны гордиться, что мы можем принять и провести такие мероприятия. Это стоит немало денег, но оценить это трудно. Поэтому попробуем посчитать, что мы затратили, что получили - там, где можно подсчитать", - резюмировал глава государства.

Президент обратил внимание вице-премьера Владимира Дворника и первого вице-премьера Александра Турчина, которые докладывали также о ряде инициированных правительством вопросов, связанных с необходимостью корректировки нормативных правовых актов, на необходимость более тщательной их проработки на экспертном уровне.

"Надо избегать очень частого обращения к указам президента с целью изменения или корректировки законодательства, притом спустя относительно короткий промежуток времени. Жизнь на месте не стоит, все течет и изменяется. Но если мы, образно говоря, вчера приняли декреты президента, указы, а через год-два начинаем их корректировать, это говорит о том, что на уровне подготовки законопроектов работа организована слабо", - убежден глава государства. Он дал понять, что "надо принимать такие нормативные правовые акты, которые могли бы работать хотя бы пятилетку. Потому что любые изменения, особенно в экономической сфере, влекут за собой определенное беспокойство предпринимателей и тех, кто этим занимается".

Один из проектов, представленных вниманию главы государства, касается инвестирования в агропромышленный комплекс и, в частности, спонсорской помощи. "Я хочу разобраться, что это за спонсорская помощь и надо ли нам принимать соответствующий нормативный правовой акт на уровне президента. Почему мы не можем обойтись тем нормативно-правовым полем, которое у нас сегодня создано?" - поставил вопрос глава государства.