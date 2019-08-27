Макрон призвал Европу переосмыслить отношения с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с традиционной речью перед дипкорпусом Пятой республики, в которой высказал свои идеи, в том числе насчет связей с Россией. Французский лидер фактически призвал к их перезагрузке.

Макрон отметил, что Россия является частью Европы, которая не должна оставаться театром стратегического соперничества между Москвой и Вашингтоном и территорией замороженных конфликтов. Нынешнее положение дел он назвал "стерильным напряжением", передает РИА Новости. По словам французского лидера, нельзя отталкивать Россию от Европы, это "большая стратегическая ошибка". Если жители Старого света хотят воплотить в жизнь новый европейский проект, то им придется "глубоко переосмыслить" отношения с РФ, заключил французский лидер.

Ранее СМИ сообщали, что именно он предложил в телефонной беседе с американским коллегой Дональдом Трампом пригласить Россию на следующий саммит лидеров G7 в 2020 году, чтобы восстановить формат "восьмерки".