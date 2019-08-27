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27.08.2019 12:45
Рубрика: Спорт

Медведева: В Канаде чувствую себя, как в длительной командировке

Текст: Илья Соболев
Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, ставшая сегодня официальным послом сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио, рассказала о тренировках в Канаде и о лучшей произвольной программе в карьере.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

"Когда я говорю, что чувствую себя в Канаде, как дома, это речь о работе. Я привыкла к людям, которые меня окружают. Я привыкла к прессе. Английский язык для меня базовый, я хорошо разговариваю, но все равно не всегда не могу выразить то, что чувствую. Но меня понимают. Мы чувствуем себя как спортивная семья. В этом плане я как дома. Но все равно чувствую себя там, как в длительной спортивной командировке. Семья, друзья у меня в России", - подчеркнула Евгения на пресс-конференции.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Напомним, в мае 2018 года Медведева прекратила сотрудничество со своим прежним тренером, Этери Тутберидзе и начала работать с канадским специалистом Брайаном Орсером, для чего переехала в Торонто.

Кроме того, 19-летняя фигуристка поведала о своей новой произвольной программе, которую ей поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн.

"Это программа моей мечты. "Мемуары гейши" - серьезная тема. Готовилась к ней года два. До настоящего сезона я чувствовала, что не доросла, недопоняла. Программа такая продуманная, у меня такой еще не было. Я показала ее Брайану, он сказал, что это лучшая произвольная программа за всю мою карьеру", - отметила спортсменка.

Спорт Фигурное катание
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