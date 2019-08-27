Минтранс предложил улучшить систему подготовки пилотов

При подготовке пилотов будут лучше учитывать факторы опасности и риска, а расходы бюджета на обучение летчиков могут увеличить вдвое. Министерство транспорта совместно с другими ведомствами разработало предложения по совершенствованию системы подготовки пилотов. Документ представлен в правительство России.

"Существование общей системы позволит авиационным властям усовершенствовать систему внедрения превентивных мер в целях предотвращения авиационных событий", - рассказала директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова в интервью РИА Новости.

Также Минтранс предлагает готовить в летных вузах пилотов специально для самолетов Superjet-100. Предложения скомпонованы в четыре блока. Рассмотрят их в конце сентября.

Шаги по совершенствованию системы подготовки пилотов Минстранс предпринимает после инцидента с самолетом Superjet-100 в мае этого года. Самолет выполнял рейс из Москвы в Мурманск. Через некоторое время после взлета экипаж принял решение экстренно вернуться в столичный аэропорт. После жесткой посадки у машины подломились стойки и загорелись двигатели. Затем огонь перекинулся на хвостовую часть.

В результате в пожаре погиб 41 человек. Остались живы 33 пассажира и четыре члена экипажа.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Среди причин катастрофы в том числе называется низкая квалификация экипажа. Рассматриваются и другие версии - плохие погодные условия и техническая неисправность самолета.