МС-21 поступит в серийное производство в 2021 году

Вице-премьер РФ Юрий Борисов на авиасалоне МАКС подтвердил планы начать серийное производство пассажирских самолетов МС-21 в 2021 году.

"Надеюсь, что мы будем идти по графику и в 2020 году мы завершим все сертификационные процедуры и начнем серийный выпуск в 2021 году", - передает ТАСС слова Борисова.

Напомним, ранее он отмечал, что американские компании, участвовавшие в проекте на первом этапе, отказались от поставки материалов, необходимых для производства композитного крыла. Тем не менее в короткий срок в России подготовили достойную замену. Борисов убежден, что перепроектирование конструкции крыла самолета не потребуется.

"В частности, на предприятии "Аэрокомпозит" мы увидели готовые элементы конструкции самолета, его центроплан и кессоны (силовая часть) крыла уже изготовлены без использования американских исходных материалов", - говорил он в марте этого года.

Вице-премьер также заявил, что МС-21 будет востребован как на отечественном, так и на мировом рынке. Только России необходимо более 800 подобных лайнеров.

На МАКС-2019 корпорация "Иркут" впервые представляет три пассажирских самолета МС-21-300. В демонстрационных полетах примет участие машина, которая первой поднялась в воздух. Еще два воздушных судна размещаются на статических стоянках. Одно из них, оборудованное двухклассным пассажирским салоном, будет открыто для посещения специалистами и заказчиками.

В "большегрузной" версии 300 МС-21 превосходит по вместимости ближайших конкурентов: Airbus A320 и Boeing 737Max. Те могут перевозить 180 и 189 пассажиров, соответственно, а МС-21-300 - 211. Затраты на эксплуатацию российского самолета меньше на 6-7 процентов благодаря хорошей аэродинамике и композитному крылу.

МС-21 будут выбрасывать в атмосферу на 15-25 процентов меньше углекислого газа, чем эксплуатируемые сегодня самолеты. Кроме того, самолеты этого семейства будут менее шумными.

Больший диаметр фюзеляжа позволил увеличить личное пространство пассажиров, а также сделать более вместительными багажные полки и багажные отсеки для чемоданов.