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27.08.2019 15:55
Рубрика: Культура

На чем самые высокооплачиваемые певицы зарабатывают свои миллионы

Текст: Александр Алексеев
Ежегодный рейтинг коммерчески успешных артисток опубликовал журнал Forbes. Возглавила его 29-летняя певица и актриса Тейлор Свифт, заработавшая с июня 2018 по июнь 2019 года 185 миллионов долларов. Но особенно интересно знать даже не то - "сколько", а "каким именно образом" и "на чем"?!

Основу дохода Тейлор Свифт составил успешный концертный тур по стадионам мира - Reputation Stadium, а также заключение нового контракта с рекорд-лейблом Republic Records, входящего в корпорацию Universal Music Group. Год назад певица заработала, кстати, "всего" 80 миллионов…

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV Video Music Awards

Второе место - у Бейонсе. Ее доход - 81 миллион долларов. Столько удалось заработать на гастролях с мужем, рэпером и продюсером Jay-Z, на продажах нового альбома Homecoming. А также благодаря собственным линиям одежды и рекламным компаниям с парфюмерными фирмами.

Третья - Рианна. У нее 62 миллиона. А большую часть этой суммы принесла выручка ее бизнес-компании Fenty Beauty, создавшая теперь совместное предприятие с французским производителем предметов роскоши LVMH.

Далее в списке главных богачек мирового шоу-бизнеса следуют: Кэти Перри (57,5 миллионов), Пинк (57 миллионов), Ариана Гранде (48 миллионов), Дженнифер Лопес (43 миллиона), Леди Гага (39,5 миллионов), Селин Дион (37,5 миллионов) и Шакира (35 миллионов).

Культура Музыка Поп-музыка Рейтинги Forbes Музыка с Александром Алексеевым
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