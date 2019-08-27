На чем самые высокооплачиваемые певицы зарабатывают свои миллионы

Основу дохода Тейлор Свифт составил успешный концертный тур по стадионам мира - Reputation Stadium, а также заключение нового контракта с рекорд-лейблом Republic Records, входящего в корпорацию Universal Music Group. Год назад певица заработала, кстати, "всего" 80 миллионов…

Второе место - у Бейонсе. Ее доход - 81 миллион долларов. Столько удалось заработать на гастролях с мужем, рэпером и продюсером Jay-Z, на продажах нового альбома Homecoming. А также благодаря собственным линиям одежды и рекламным компаниям с парфюмерными фирмами.

Третья - Рианна. У нее 62 миллиона. А большую часть этой суммы принесла выручка ее бизнес-компании Fenty Beauty, создавшая теперь совместное предприятие с французским производителем предметов роскоши LVMH.

Далее в списке главных богачек мирового шоу-бизнеса следуют: Кэти Перри (57,5 миллионов), Пинк (57 миллионов), Ариана Гранде (48 миллионов), Дженнифер Лопес (43 миллиона), Леди Гага (39,5 миллионов), Селин Дион (37,5 миллионов) и Шакира (35 миллионов).