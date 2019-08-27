Forbes озвучил имена самых высокооплачиваемых певиц года

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых исполнительниц 2019 года. Его возглавляет 29-летняя американка Тейлор Свифт.

Кантри-певица за год заработала 185 миллионов долларов и поднялась на первую строчку рейтинга со второго места, отправив лидировавшую в прошлом году Кэти Перри (доход в 57,5 миллиона долларов) сразу на четвертую позицию.

Музыкальный тур альбома Свифт Reputation, ставший самым кассовым в истории США. Он принес певице прибыль в размере 226,1 миллиона долларов. Свифт также заработала на контракте с лейблом Republic Records и продаже нового альбома "Lover".

На втором и третьем местах расположись Бейонсе, которая за год заработала 81 миллион долларов, и Рианна, годовой доход которой составил 62 миллиона долларов.

Между тем

Седьмой альбом Тейлор Свифт "Lover", выпущенный 23 августа, стал бестселлером в США. Он уже побил рекорд, принадлежавший саундтреку к фильму "Звезда родилась" Леди Гаги и Брэдли Купера. Ожидается, что уже через пару недель новая пластинка Свифт окажется в топе Billboard 200.