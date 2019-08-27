На фестиваль "Спасская башня" выступили дети-конники

Правила пони-спорта были творчески переработаны и насыпано 500 тонн песка для создания "боевого поля" - так по многовековой традиции называется манеж для соревнований по конкуру - прыжкам всадника черед сложную последовательность высоких препятствий. И вот, перед несколькими тысячами зрителей, заполнивших трибуны, развернулось настоящее ристалище.

В небывалых для конного спорта очных поединках сошлись лучшие маленькие всадники из основных клубов пони-спорта страны, предварительно просеянные через сито всероссийских отборочных соревнований к фестивалю "Спасская башня" - "Пони-форум".

Тон, как всегда, задавали спортсмены Московского зоопарка, старейшей детской конной пони-школы страны. При поддержке мэра Москвы Сергея Собянина под руководством опытнейших тренеров Ольги Ефимовой и Ольги Ильичевой в знаменитой школе Московского зоопарка тренируются все действующие победители первенства страны по пони-спорту. И два первых места на пьедестале почета закономерно заняли "зоопарковцы" двенадцатилетние Маша Маслянникова на пони Агат и Арина Виноградова на кобылке Сантана.

Самая титулованная пони-спортсменка страны, победитель многих международных соревнований Мария Куприянова на пони Уранас "выстрелила" и на Красной площади. Причем выстрелила не раз! И в самом прямом смысле. Мария Куприянова из Московского зоопарка - разносторонняя спортсменка - победитель конкуров, выездок, в троеборье…, но конный биатлон? Конный биатлон - это что-то фантастическое!

Однако и такое зрелище увидели на главной площади России! Конечно, детишки стреляли не из ковбойских ружей и не из седельных пистолетов. В руках наездников были современные лазерные "винтовки"! Но от этого накал страстей под сенью зубцов кремлевской стены был не меньше, а разогретые трибуны поддерживали юных спортсменов, казалось, так же, как на прошлогоднем чемпионате мира по футболу.

Двенадцатилетняя Мария Куприянова стала вице-чемпионкой по конному биатлону, а на золотую медаль настреляла одиннадцатилетняя воспитанница пони-клуба "Альтис" Виктория Лейбман на мини-лошадке Изюминке.

Все победители и призеры получили кубки, медали, нарядные "вальтраты" под седло своих четвероногих питомцев, дипломы фестиваля и денежные призы от спонсоров.