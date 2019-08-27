Песков рассказал об отношении лидеров "нормандской четверки" к встрече

Участники "нормандской четверки" выступают за возобновление переговоров лидеров. Об этом заявили в Кремле.

"Очень активно идет разговор о возобновлении работы нормандского формата на высшем уровне", - рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

"Эту идею поддерживают все: и Берлин, и Париж, и президент Зеленский, и президент Путин", - подчеркнул представитель Кремля.

Впрочем, сначала будет экспертная оценка результативности переговоров, а затем уже - решение о проведении саммита, объяснил Песков.