Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута на саммите "семерки", что зафиксировано в итоговом документе. Макрон добавил, что эти планы он также обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным (при личной встрече несколько дней назад) и президентом Украины Владимиром Зеленским (по телефону). "Мы считаем, что сложились условия для проведения полезного саммита на уровне глав государств и правительств", - подчеркнул французский лидер.

Ранее о возможности проведения саммита в Париже уже говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Мы, Франция и Германия, хотим очень скоро, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел провести саммит с российским и украинским президентами. Мы давно говорили о том, что, поскольку предыдущая встреча проходила в Берлине, то эта пройдет в Париже", - заявила она на полях G7.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что проведение переговоров в нормандском формате станет возможным только после того, как на Украине будет сформировано новое правительство, которое выработает собственную позицию в отношении Минских договоренностей. По его словам, сначала необходимо выполнить уже принятые решения, начать разведение сил и средств, и лишь после этого можно будет планировать какие-либо контакты, в том числе на высшем уровне.