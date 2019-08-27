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Рубрика: Легковые авто

Популярность заглушек для ремней безопасности резко взлетела

Текст: Юрий Зубко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заглушки замков ремней безопасности блокируют звуковой сигнал о непристегнутом пассажире в автомобилях. Популярность устройства, которое народные умельцы несколько лет назад стали использовать в качестве "обманки" для электроники машины, в этом году взлетела.

В целом по стране спрос на заглушки вырос в 3,5 раза за год, а предложение - в 2 раза за год. Сильнее всего их популярность увеличилась на юге России и на Урале.

По данным "Авито", в 2019 году интерес к заглушкам, которые вставляют в разъем ремня, резко вырос. В целом по стране за год число поисковых запросов по словосочетанию "заглушка для ремней безопасности" выросло в 3,5 раза.

Фото: Максим Никитин / ТАСС
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Продавцы уловили растущую потребность и повысили стоимость на 31% за год - цена заглушки-замка в среднем составляет 463 рубля. Несмотря на подорожание, популярность заглушек-обманок продолжает расти. Предложение выросло в 2 раза (+107% за год).

Городами, на которые пришлось почти 60% всего интереса к заглушкам для ремней безопасности, стали Краснодар (22% от общего числа поисковых запросов), Красноярск (14%), Ростов-на-Дону (11%) и Челябинск (11%). Тольятти и Тюмень оказались городами, где интерес к подобным товарам минимален - 2% и 3% соответственно.

Отметим, что заглушки для ремней безопасности таят большую опасность. Естественно, что при ДТП водитель приложится головой и грудной клеткой о руль. Но и это еще не все. Если у вашей машины есть подушки безопасности, то они сработают и отправят вас в лучшем случае в нокаут. Ну а в худшем - летальный исход.

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