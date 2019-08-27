Пушков дал совет сенатору США по поводу получения визы в Россию

Американский сенатор может существенно облегчить себе процесс получения российской визы, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей", - написал он в Twitter.

"Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введенные в ответном порядке в отношении политиков США", - добавил парламентарий.

Ранее Джонсон заявил, что планировал посетить Россию в составе делегации конгресса США, но получил отказ в визе. Посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что сенатор за визой не обращался. В МИД России к этому добавиои, что Джонсон включен в ответный "стоп-лист" российской стороны и проинформирован от этом.