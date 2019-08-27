Белорусский силач победил на турнире в Тамбовской области

Турнир, уточнило агентство, прошел в минувшие выходные в селе Атманов Угол. По приглашению президента общества "Мировой этноспорт" Алексея Кыласова мероприятия посетила Александра Очирова, посол доброй воли ЮНЕСКО.

Кстати, в состязании команд по формуле "Сборная России против сборной мира" победила сборная РФ со счетом 3:1. Гости победили только в одном упражнении - поднятии бревна, в котором лучшим и стал белорус Руслан Багиров.

Победителем в индивидуальном первенстве стал россиянин Владимир Булгаков, которому в дополнительном упражнении - выталкивании бревном - уступил Андрей Смирнов. Правда, оба российских спортсменов пришли к финалу с двумя победами. Смирнов победил в удержании пня и русской традиционной борьбе "за вороток". А Булгаков стал победителем в метании двухпудовой гири и переноске мешков. Он второй раз подряд выиграл турнир и стал единственным двукратным победителем в мировой серии.

"Атмановские кулачки", как уже информировал "СОЮЗ", - это традиционные русские игры, которые ежегодно проходят в последние выходные лета в местном селе и приурочены к Успению Пресвятой Богородицы - празднику села. В этот день в Атманово испокон веков проходили кулачные бои стенка на стенку, в которых состязаются команды по семь человек.

А на вопрос о причине живучести народной традиции в здешних местах этнографы поясняют, что она кроется, прежде всего, в экономическом укладе селян, которые славились работящими и зажиточными мужиками. Они строили дома и коровники в соседних деревнях. В бригаду к себе отбирали новичков со всей округи с обязательным испытательным сроком. Проверкой как раз и служил бой на выносливость.

С 2010 года местные организаторы повысили требования к условиям боя, расширили и список молодецких забав, предлагая проявить свою удаль в подъеме бревна, удержании полена и переносе мешка с песком, метании гири и перетягивании палки. В десятый раз проходит в селе и так называемый курагод "боярское колесо", или, проще говоря, конкурс среди баянистов, частушечников и плясунов.

Кстати, "Атмановские кулачки" стали первыми играми, внесенными в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Сюда приезжают любители русских забав не только со всей страны, народными играми все больше интересуется мировая спортивная и этнографическая общественность.