Белорусский силач примет участие в играх "Атмановские кулачки"

В тот год, когда Семен Денежнев успел открыть Берингов пролив, а в кремлевских хоромах закладывались основы нового русского законодательства - Соборного уложения, в тамбовских лесах свирепых волков еще только зарождалось село Атманов угол. И вот уже около 400 лет как прижились в местных краях традиции кулачных боев, что с таким трагическим лиризмом описывал в "Песне о купце Калашникове" и Михаил Лермонтов.

Как сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия, в российском селе Атманов Угол Тамбовской области именно 24 августа в десятый раз созывают силачей на традиционные соревнования по этноспорту "Атмановские кулачки". В них впервые примет участие и белорусский силач Руслан Багиров. Посмотреть на игры и поучаствовать в них приезжают гости со всей России и из-за рубежа. В прошлом году, например, этот народный фестиваль собрал более десяти тысяч гостей из 20 регионов и стал уникальной площадкой для мирового турнира по народному спорту.

"Атмановские кулачки", пояснили агентству старожилы, - это традиционные русские игры, которые ежегодно проходят в последние выходные лета в местном селе и приурочены к Успению Пресвятой Богородицы - празднику села. В этот день в Атманово испокон веков проходили кулачные бои стенка на стенку, в которых состязаются команды по семь человек.

А на вопрос о причине живучести народной традиции в здешних местах этнографы поясняют, что она кроется, прежде всего, в экономическом укладе селян, которые славились работящими и зажиточными мужиками. Они строили дома и коровники в соседних деревнях. В бригаду к себе отбирали новичков со всей округи с обязательным испытательным сроком. Проверкой как раз и служил бой на выносливость. Был у состязаний и свой календарный план. Между соседними селами бойцы сходились на Успение, а на Троицу синяки и шишки доставались соперникам только в боях между улицами.

Кстати, последний бой на тамбовской земле прошел в прошлом веке в 1985 году. Правда, старожилы с горечью вспоминают, что из-за утраты обычаев соседской общины он тогда получился беспредельно жестоким.

С 2010 года местные организаторы повысили требования к условиям боя, расширили и список молодецких забав, предлагая проявить свою удаль в подъеме бревна, удержании полена и переносе мешка с песком, метании гири и перетягивании палки. В десятый раз проходит в селе и так называемый курагод "боярское колесо", или, проще говоря, конкурс среди баянистов, частушечников и плясунов.

Кстати, "Атмановские кулачки" стали первыми играми, внесенными в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Сюда приезжают любители русских забав не только со всей страны, народными играми все больше интересуется мировая спортивная и этнографическая общественность.