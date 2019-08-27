Брянских коров переодели красноармейцами

На Свенской ярмарке в Брянске разразился скандал - коров, выставленных в экспозиции ООО "Молочное" Трубчевского района, зачем-то нарядили красноармейцами. На головы буренок напялили шапку-ушанку и пилотку (последнюю еще и с париком), а крупы прикрыли шинелями.

Креативный подход вызвал у посетителей ярмарки неоднозначную реакцию: одним идея показалась забавной, другие усмотрели в ней оскорбление памяти погибших во время Великой Отечественной войны.

- Директор предприятия Василий Федотов не хотел очернить память советских солдат. Напротив, его отец воевал в партизанском отряде, и он бережно хранит память об отце и его вкладе в Победу, - сообщили РИА Новости в региональном департаменте сельского хозяйства.

Сам инициатор акции объясняет свою идею так: "В годы войны корова была кормилицей, она давала молоко и детям, и солдатам. Ее старались спрятать, прибегали к маскировке, прятали как военную технику, маскировали шинелями".

В 2013 году на Свенской ярмарке произошел скандал из-за рекламы мясокомбината, где фигурировали поросята, одетые в форму партизан. Неоднозначные стенды стали предметом разбирательства в Федеральной антимонопольной службе.