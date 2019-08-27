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27.08.2019 00:14
Рубрика: ПДД

Фиксирующие среднюю скорость камеры установят на шести трассах Подмосковья

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Артем Коротаев / ТАСС Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В Московской области вдвое возрастет количество участков дорог, на которых мониторинг скоростного режима проводится с помощью камер, фиксирующих среднюю скорость транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

Фото: РИА Новости
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По словам главы ведомства, сейчас контроль за средней скоростью ведется на одиннадцати участках трасс. При этом в скором времени такой мониторинг введут еще на десяти рубежах. В этом году комплексы установят на участках таких магистралей, как М-7 "Волга", М-3 "Украина", М-2 "Крым", А-107 "ММК", М-8 "Холмогоры" и Волоколамское шоссе. Сообщается, что эти меры позволят добиться снижения аварийности на участках контроля не менее, чем на 50%.

Комплексы фиксации средней скорости позволяют определить факт превышения скоростного режима на целом участке пути, а не в конкретной точке. Сами они только фиксируют время "входа" конкретной машины в зону контроля и "выхода" из нее. А поскольку расстояние между контрольными точками известно, его остается лишь разделить на время, за которое его преодолел автомобиль. Это и будет средняя скорость. Если она оказалась выше разрешенной, то нарушителю придет штраф.

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