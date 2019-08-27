Автомобили, которые могут автономно двигаться без водителя, тестируют десятки компаний из США, Европы и Азии. В числе разработчиков таких систем Россия находится далеко не на последнем месте - отечественная IT-компания "Яндекс" уже вывела на дороги Москвы 35 своих автономных машин. До 2021 года в планах расширить парк до тысячи автомобилей, а к 2023-му запустить беспилотное такси. Корреспондент "РГ" прокатился на российском беспилотнике по столице и проверил, безопасна ли такая езда.

Рулить не надо

"Штаб-квартира" беспилотников "Яндекса" - неприметное двухэтажное здание на Аминьевском шоссе с небольшой парковкой. Сразу и не скажешь, что десятки специалистов здесь трудятся над транспортом будущего. У входа несколько японских Toyota Prius: в глаза сразу бросается блок оборудования на крыше, решетке радиатора и крыльях. Садимся на заднее сиденье, пристегиваемся - и в путь. Пока двигаемся по территории заправки, рулит инженер-испытатель Ярослав Покрашинский, как требуют правила безопасности. Поворот на шоссе, водитель отпускает руль и убирает ноги с педалей - дальше автомобиль все делает сам. Скорость 60 км/ч, больше по городу нельзя. Штраф не придет, даже если ехать 79 км/ч, ведь нештрафуемый порог пока не уменьшили, но формально это уже нарушение, а беспилотник запрограммирован на четкое следование правилам. Впереди по нашей полосе плетется газель. Машина плавно притормаживает и следует за тихоходом. "Почему не обгоняем?" - спрашиваю я. "Нецелесообразно. Скоро будет поворот, и в данном случае маневр просто не нужен. Компьютер это знает, и не дает команду", - объясняет Ярослав.

Съезжаем на Мосфильмовскую улицу, впереди зеленый светофор, машина идет около 30 км/ч. Внезапно на запрещающий сигнал на дорогу выбегает пешеход. Автомобиль мгновенно останавливается и, как только человек добирается до островка безопасности, плавно продолжает движение. Следом поворот "под стрелку", красный свет и толпа пешеходов. Время в пути пролетело незаметно. Проехали 7,5 км, и Ярослав ни разу не вмешался в управление. Повороты, ускорение и торможение - машина исполнила все без помощи и довезла нас без происшествий по указанному адресу.

Глаза повсюду

Первый вопрос, который, наверное, возникает у читателя, - какой же это отечественный беспилотник, если машина японская? На самом деле отечественная разработка - это именно софт, "мозги" автомобиля, которые получают данные со всех датчиков, обрабатывают их и дают команды. Роль "глаз" выполняют три вида сенсоров: 4 лидара ответственны за измерение расстояния до объектов и их 3D-моделирование, 6 камер фиксируют знаки и разметку, а 6 радаров измеряют скорость машин и пешеходов. Это лишь их сильные стороны, но в целом они дополняют друг друга, создавая наиболее точную картину окружающего мира. Обрабатывает все эти данные компьютер, расположенный в отсеке для запасного колеса. У конкурирующих компаний он, как правило, занимает всю полезную площадь багажника, который у яндексовского беспилотника остается свободным. В итоге на большой экран посередине центральной консоли выводится визуализация всех статичных и движущихся объектов в радиусе до 300 метров. От "глаз" не скроются даже кошка или заяц.

За все время испытаний тестовые машины не попали ни в одно ДТП. Система безопасности, уверяют в "Яндексе", продумана до мелочей. "Радары, например, не простреливают через металл. Если на остановке стоит автобус, то за ним мертвая зона. Есть вероятность, что из-за него на дорогу выскочит пешеход. Система идентифицирует этот объект, и автомобиль заранее сбрасывает скорость до той отметки, при которой он точно сможет остановиться в случае внезапного появления человека", - рассказал "РГ" директор по развитию беспилотных автомобилей компании "Яндекс" Артем Фокин.

По скорости реакции искусственный интеллект выигрывает у человека практически во всех ситуациях. Например, водитель смотрит в зеркало заднего вида, на секунду перестает контролировать впереди идущий автомобиль, который как раз в этот момент резко тормозит. В итоге происходит авария. Хорошо еще, если это две машины, а ведь на дорогу может выбежать ребенок. Робот же всегда сфокусирован одновременно на всех направлениях, его концентрация не рассеивается.

Может, но не все

Зачем же тогда, спрашивается, водитель, если машина уже все умеет делать сама? Во-первых, пока не позволяет законодательство. Во-вторых, нужна страховка для внештатных ситуаций. В-третьих, иногда беспилотник не может самостоятельно принять решение. Последнее касается в основном вынужденных нарушений правил.

Допустим, на однополосной дороге произошло ДТП, тротуар справа, а слева сплошная. Как объехать? В автономном режиме беспилотник просто не двинется с места, пока препятствие не уберут. "В будущем, когда водителя в салоне вообще не будет, такие ситуации планируется решать с помощью телеуправления. Робот предложит траекторию объезда с нарушением, но человек должен будет обязательно ее подтвердить", - говорит Фокин.

Или еще пример. Автомобиль движется со скоростью 60 км/ч, на остановке стоят пешеходы, дорогу переходить никто не собирается. Но впереди на магистрали лужа. Если не сбросить скорость, людей окатит водой. В этом случае водитель вмешивается в управление и притормаживает. Беспилотник лужи распознавать пока не умеет, как, кстати, и говорить "спасибо" аварийкой. Для этого сначала нужно понять, что его специально пропускают. Пришлось бы через стекло считывать жесты, означающие "Проезжай!" А если у пропускающего преимущество? Это тоже проблема, так как робот уверен, что по правилам первой должна проехать другая машина. "В будущем беспилотники научатся делать и это, но пока есть более важные задачи", - объясняют в "Яндексе".

Как это работает?

Только не красную кнопку!

Фото: Сергей Куксин/РГ

Большая красная кнопка на консоли между передними сиденьями - это вовсе не включение "турборежима" как фильмах про Джеймса Бонда, а полное отключение автопилота с помощью физичекого размыкания цепи. После ее нажатия автомобиль перейдет в ручное управление. Но вмешиваться в команды искусственного интеллекта и отменять их приходится не часто.

Кстати

Есть ли у беспилотника план "Б"?

Фото: Сергей Куксин/РГ

Оказавшись в беспилотнике, нельзя не обратить внимание на оборудование, установленное на центральной консоли. Взгляд сразу же падает на планшет с 3D-визуализацией всего, что находится в поле зрения автомобиля: пешеходы, остальные машины, здания - изображения двигающихся и статичных объектов воспроизводятся в режиме реального времени. Искусственный интеллект следит за всеми, просчитывая траектории их движения. Поэтому у беспилотника всегда есть план "Б" при риске ДТП.